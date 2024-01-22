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В реанимацию попал мальчик, который въехал в дерево на ватрушке в Петербурге
Сегодня, 11:21
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В реанимацию попал мальчик, который въехал в дерево на ватрушке в Петербурге

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Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков.

В Петербурге врачи спасают 10-летнего ребенка, который въехал в дерево, катаясь на ватрушке. Об этом пишет "Фонтанка". 

Инцидент произошел вечером 16 февраля на улице Латышских Стрелков. Пострадавшего поместили в реанимацию в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости. 

Уточняется, что школьник скатывался с горки во дворе своего дома. 

Ранее на Piter.TV: под Петербургом погиб четырехмесячный мальчик, упавший с дивана. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ватрушка, улица латышских стрелков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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