В реанимацию попал мальчик, который въехал в дерево на ватрушке в Петербурге

Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков.

В Петербурге врачи спасают 10-летнего ребенка, который въехал в дерево, катаясь на ватрушке. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером 16 февраля на улице Латышских Стрелков. Пострадавшего поместили в реанимацию в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости.

Уточняется, что школьник скатывался с горки во дворе своего дома.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом погиб четырехмесячный мальчик, упавший с дивана.

Фото: Piter.TV