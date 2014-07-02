Подросток на "ватрушке" врезался в дерево и погиб в Москве

Несовершеннолетний получил несовместимую с жизнью травму головы.

В Москве во время катания со снежной горки на тюбинге погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по российской столице.

Инцидент произошел вечером 26 декабря. 15-летний мальчик скатился на "ватрушке" с необорудованного склона и врезался в дерево. Несовершеннолетний получил травму головы, несовместимую с жизнью, и погиб на месте.

По факту ЧП организована проверка.

Ранее в Мурманской области мальчик скатился на "ватрушке" и попал под самосвал. Автомобиль переехал несовершеннолетнего. Его доставили в медицинское учреждение.

Видео: Telegram / SHOT

Фото: ГСУ СКР по Москве