В Ленобласти врачи госпитализировали подростка в алкогольной коме

23 мая в полицию поступил звонок из детской больницы. Медики рассказали, что из частного дома №14 в дер. Рутелицы в алкогольной коме госпитализирована девочка 2006 года рождения. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Семья полная, на учете не состоит: мать работает медсестрой, а отец монтажником.
Ранее мы сообщили, что петербурженка обнаружила на балконе повешенного на веревке 15-летнего брата.
Фото: Piter.tv
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