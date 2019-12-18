В Ленобласти врачи госпитализировали подростка в алкогольной коме

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

23 мая в полицию поступил звонок из детской больницы. Медики рассказали, что из частного дома №14 в дер. Рутелицы в алкогольной коме госпитализирована девочка 2006 года рождения. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Семья полная, на учете не состоит: мать работает медсестрой, а отец монтажником.

Ранее мы сообщили, что петербурженка обнаружила на балконе повешенного на веревке 15-летнего брата.

Фото: Piter.tv