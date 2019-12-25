В Ленобласти работу возобновил каршеринг

Каршеринг пока что работает в ограниченном режиме.

В Ленобласти после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновили работу сервисы каршеринга "Делимобиль" и YouDrive. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителей компании.

"Делимобиль" работает в тестовом режиме, машину можно арендовать в Гатчине, Тосно и Всеволожске. Также в машинах проводят дезинфекцию, как того требует Роспотребнадзор. Полностью работа каршеринга возобновится к 28 июня.

Сервис YouDrive пока что запустил возможность арендовать авто на срок не менее 5 суток. После каждой аренды автомобили проходят полную дезинфекцию.

В апреле в Петербурге продавали каршеринг с автопарком за 500 миллионов рублей.

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