В Ленобласти вор вынес из квартиры телевизор

Преступник сломал балконную дверь и пробрался в дом.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию с заявлением обратилась женщина.

Она сообщила, что её квартиру в доме №246 по Московскому шоссе обокрали.

Полиция прибыла на место происшествия и установила, что преступник, сломав балконную дверь, проник в квартиру. После чего он забрал с собой телевизор марки LG и скрылся.

Сумма материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе.

Фото: Pixabay