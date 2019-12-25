  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти вор вынес из квартиры телевизор
Сегодня, 17:42
100
ruzannar

В Ленобласти вор вынес из квартиры телевизор

0 0

Преступник сломал балконную дверь и пробрался в дом.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию с заявлением обратилась женщина.

Она сообщила, что её квартиру в доме №246 по Московскому шоссе обокрали.

Полиция прибыла на место происшествия и установила, что преступник, сломав балконную дверь, проник в квартиру. После чего он забрал с собой телевизор марки LG и скрылся.

Сумма материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе.

Фото: Pixabay

Теги: вор, кража, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Чернов Женя
Сегодня 17:56

Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии