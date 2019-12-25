В Ленобласти вор вынес из квартиры телевизор

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию с заявлением обратилась женщина.
Она сообщила, что её квартиру в доме №246 по Московскому шоссе обокрали.
Полиция прибыла на место происшествия и установила, что преступник, сломав балконную дверь, проник в квартиру. После чего он забрал с собой телевизор марки LG и скрылся.
Сумма материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе.
Фото: Pixabay
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