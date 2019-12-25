Домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе

Вор украл целую пригоршню золотых и серебряных украшений.

Вечером 2 апреля в полицию пожаловался 71-летний пожилой петербуржец, рассказавший, что его квартиру на 17-м этаже в одном из домов на Выборгском шоссе ограбили. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, неизвестный умудрился отжать стеклопакет окна, несмотря на высоту, и залез в двухкомнатную квартиру. В помещении домушник нашел золотые и серебряные украшения с бриллиантами, серьги и цепочки и унес добычу с собой. Пенсионер оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Форточника разыскивают, возбуждено уголовное дело краже.

Ранее мы рассказывали, что в Колпино слесарь напал на курьера и обчистил его карманы.

Фото: открытые источники