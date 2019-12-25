Домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе

Вечером 2 апреля в полицию пожаловался 71-летний пожилой петербуржец, рассказавший, что его квартиру на 17-м этаже в одном из домов на Выборгском шоссе ограбили. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
Как выяснилось, неизвестный умудрился отжать стеклопакет окна, несмотря на высоту, и залез в двухкомнатную квартиру. В помещении домушник нашел золотые и серебряные украшения с бриллиантами, серьги и цепочки и унес добычу с собой. Пенсионер оценил ущерб в 50 тысяч рублей.
Форточника разыскивают, возбуждено уголовное дело краже.
Ранее мы рассказывали, что в Колпино слесарь напал на курьера и обчистил его карманы.
Фото: открытые источники
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Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees