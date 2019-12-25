  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе
Сегодня, 11:26
141
himif

Домушник обчистил квартиру на 17-м этаже дома на Выборгском шоссе

0 0

Вор украл целую пригоршню золотых и серебряных украшений.

Вечером 2 апреля в полицию пожаловался 71-летний пожилой петербуржец, рассказавший, что его квартиру на 17-м этаже в одном из домов на Выборгском шоссе ограбили. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, неизвестный умудрился отжать стеклопакет окна, несмотря на высоту, и залез в двухкомнатную квартиру. В помещении домушник нашел золотые и серебряные украшения с бриллиантами, серьги и цепочки и унес добычу с собой. Пенсионер оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Форточника разыскивают, возбуждено уголовное дело  краже.

Ранее мы рассказывали, что в Колпино слесарь напал на курьера и обчистил его карманы.

Фото: открытые источники

Теги: вор-домушник, ограбление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Андреев Александр
Сегодня 13:03

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии