В Колпино слесарь напал на курьера и обчистил его карманы

Молодой человек в крови пришел за помощью в продуктовый магазин.

В среду, 1 апреля, в полицию позвонила продавщица из магазина на улице Труда и рассказала, что к ним зашел молодой человек в крови. Мужчина сообщил, что его избили и ограбили. Об этом Piter.TV узнал из источника в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция выяснила, что в пятом часу утра в арке одного из домов по Тверской улице в Колпино неизвестный напал на 23-летнего курьера. Избив молодого человека, злоумышленник обчистил карманы своей жертвы, вытащил 350 рублей и смартфон, после чего скрылся.

По подозрению в нападении задержали 45-летнего слесаря ООО "Ижорадеталь", проживающего в паре домов от места ограбления. Похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело. Самого налетчика поместили под подписку о невыезде.

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Фото: pixabay