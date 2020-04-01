Видео: на Маршала Захарова "Газель" наехала задним ходом на пенсионерку

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

В среду, 1 апреля, в Красносельском районе водитель "ГАЗели" во дворе насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, около 10:30на улице Маршала Захарова у дома 23 при движении автомобиля "ГАЗель" задним ходом, был совершен наезд на женщину, которой на вид около 70 лет. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту ДТП проводится проверка, личность погибшей устанавливается.

Ранее появилось видео момента ДТП на перекрестке Лиговского и Прилукской.

Видео: Piter.TV