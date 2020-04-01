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Появилось видео момента ДТП на перекрестке Лиговского и Прилукской

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Информация о происшествии уточняется.

Утром в среду, 1 апреля, на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы столкнулись три автомобилия – "Форд Мондео", "Хендай Солярис" и "Тойота Камри". Видео момента аварии оказалось в распоряжении Piter.tv.

Из-за ДТП встало трамвайное движение, на месте ДТП появились службы правопорядка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что утром 1 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель Mazda 6, двигаясь в сторону поселка Каменка, неправильно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением авто, врезался в световую стойку, а затем отлетел в припаркованный КамАЗ.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, лиговский проспект, петербург
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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