Водитель Mazda погиб после столкновения с КамАЗом на Выборгском шоссе

Причиной ДТП могли стать сложные погодные условия.

Рано утром 1 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Авария произошла около 05:15 возле дома №226 на Выборгском шоссе. По предварительной информации, 33-летний водитель Mazda 6, двигаясь в сторону поселка Каменка, неправильно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением авто, врезался в световую стойку, а затем отлетел в припаркованный КамАЗ.

На снимках, появившихся в сети, видно, что после столкновения с большегрузом иномарка разбилась практически в хлам. От полученных травм водитель Mazda скончался на месте происшествия. Причиной аварии могли стать плохие погодные условия.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы публиковали момент лобового столкновения на площади Ленина.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

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