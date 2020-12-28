В Ленобласти водители увидели маленького олененка

Пользователи предположили, что это была косуля.

Сегодня, 4 августа, в Ленобласти водители заметили около трассы олененка. Он бежал вблизи обочины у въезда в Петербург. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пользователи предположили, что это была косуля. Многие отметили, что особь была похожа на известного героя мультфильма – малыша Бэмби.

Я думаю, что это пятнистый олень (как Бэмби), хотя это может быть и европейская лань", - написала участница группы. Комментатор

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Фото: Piter.tv