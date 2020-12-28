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В Ленобласти водители увидели маленького олененка

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Пользователи предположили, что это была косуля.

Сегодня, 4 августа, в Ленобласти водители заметили около трассы олененка. Он бежал вблизи обочины у въезда в Петербург. Об этом сообщили очевидцы в группе  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пользователи предположили, что это была косуля. Многие отметили, что особь была похожа на известного героя мультфильма – малыша Бэмби. 

Я думаю, что это пятнистый олень (как Бэмби), хотя это может быть и европейская лань", - написала участница группы. 

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Ранее на Piter.tv: в Коробицыно на камеру сняли кабанчиков, перебегавших через дорогу.

Фото: Piter.tv

Теги: бэмби, животные, ленобласть, оленёнок
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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