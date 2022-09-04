В Коробицыно на камеру сняли кабанчиков, перебегавших через дорогу

Неожиданно одна из взрослых особей "с осуждением" посмотрела на водителя.

В Выборгском районе на камеру автомобилиста попало семейство кабанов, которое перебегало через дорогу. Мужчина опубликовал кадры в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Животных он увидел рядом с деревней Коробицыно. Вместе с родителями кабанчики переходили через дорогу. Неожиданно одна из взрослых особей "с осуждением" посмотрела на водителя.

Посмотрел так пристально напоследок… Оставить свидетелей в живых или…" Пользователь Сети

Ранее на Piter.tv: на Алтайской улице мужчина убил собаку, выбросив ее из окна.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб