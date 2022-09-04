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В Коробицыно на камеру сняли кабанчиков, перебегавших через дорогу

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Неожиданно одна из взрослых особей  "с осуждением" посмотрела на водителя. 

В Выборгском районе на камеру автомобилиста попало семейство кабанов, которое перебегало через дорогу. Мужчина опубликовал кадры в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Животных он увидел рядом с деревней Коробицыно. Вместе с родителями кабанчики переходили через дорогу. Неожиданно одна из взрослых особей  "с осуждением" посмотрела на водителя. 

Посмотрел так пристально напоследок… Оставить свидетелей в живых или…"

Пользователь Сети

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: животные, кабанчики, коробицыно, ленобласть
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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