  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти водитель Volkswagen столкнулся с иномаркой и въехал в опору ЛЭП
Сегодня, 20:53
102
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти водитель Volkswagen столкнулся с иномаркой и въехал в опору ЛЭП

0 0

Мужчина был нетрезвым.

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту ДТП на 9-м километре автодороги "Репино — Симагино". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 30 июля на трассе 46-летний водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем Volkswagen Golf на правом закруглении и двигаясь в сторону поселка Симагино, выехал на "встречку" и столкнулся с машиной Exeed под управлением 39-летней женщины. После этого мужчина оказался на встречной обочине с последующим съездом в левый кювет и врезался в деревянную опору линии электропередачи (ЛЭП). 

В результате аварии пострадали оба водителя, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, а женщина – в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Piter.TV: на улице Дыбенко перевернулся автомобиль.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: авария в выборгском районе ленобласти, нетрезвый водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии