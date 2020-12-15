В Ленобласти водитель Volkswagen столкнулся с иномаркой и въехал в опору ЛЭП

Мужчина был нетрезвым.

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту ДТП на 9-м километре автодороги "Репино — Симагино". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 30 июля на трассе 46-летний водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем Volkswagen Golf на правом закруглении и двигаясь в сторону поселка Симагино, выехал на "встречку" и столкнулся с машиной Exeed под управлением 39-летней женщины. После этого мужчина оказался на встречной обочине с последующим съездом в левый кювет и врезался в деревянную опору линии электропередачи (ЛЭП).

В результате аварии пострадали оба водителя, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, а женщина – в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: на улице Дыбенко перевернулся автомобиль.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти