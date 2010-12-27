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В Ленобласти внучка нашла на даче безголовый скелет своей бабушки и 300 тысяч рублей
Сегодня, 10:36
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nastya960

В Ленобласти внучка нашла на даче безголовый скелет своей бабушки и 300 тысяч рублей

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По словам женщины, её бабушка пропала ещё в октябре этого года.

На даче в Сланцевском районе Ленобласти 36-летняя женщина нашла кости собственной бабушки, которую все считали пропавшей без вести. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам женщины, её бабушка пропала ещё в октябре, а 28 ноября она сама нашла её кости в садоводстве "Дружба". Они лежали прямо на участке у дома. Полицейские при этом не смогли найти череп и некоторые кости. На том же месте лежали трость, одежда пенсионерки, ключи и документы.

Позже в садовом домике нашли бесхозный рюкзак, а в нём 324 тысячи рублей. Полиция выясняет обстоятельства и причины смерти пожилой женщины.

В Колпино обнаружили скелет младенц.

Фото: pixabay

Теги: бабушка, скелет, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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