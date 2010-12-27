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В Колпино обнаружили скелет младенца
Сегодня, 11:28
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arteliseev

В Колпино обнаружили скелет младенца

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Останки обнаружили на набережной реки Ижора.

В пятницу, 22 ноября, в полицию Колпинского района обратился 56-летний мужчина, и заявил, что днем обнаружил скелетированное тело младенца. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу. 

Страшная находка скрывалась на набережной под соснами, напротив жилого дома на улице Анимисимова, 5.  

Полиция, вместе с кинологом прибыли на указанное место для поиска останков. После обнаружения, скелет был доставлен в морг, где эксперты установят пол, возраст и причину смерти. 

Ранее Piter.TV  рассказал, что в Петербурге пятимесячный младенец впал в кому из-за отравления 

Фото: pixabay.com

Теги: детская смерть, таинственный скелет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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