В Колпино обнаружили скелет младенца

Останки обнаружили на набережной реки Ижора.

В пятницу, 22 ноября, в полицию Колпинского района обратился 56-летний мужчина, и заявил, что днем обнаружил скелетированное тело младенца. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу.

Страшная находка скрывалась на набережной под соснами, напротив жилого дома на улице Анимисимова, 5.

Полиция, вместе с кинологом прибыли на указанное место для поиска останков. После обнаружения, скелет был доставлен в морг, где эксперты установят пол, возраст и причину смерти.

Ранее Piter.TV рассказал, что в Петербурге пятимесячный младенец впал в кому из-за отравления

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