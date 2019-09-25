В Ленобласти внедряют технологии Сбера для мониторинга здоровья граждан

«СберЗдоровье» послужит дистанционному наблюдению за коронавирусными пациентами.

Заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец вручила губернатору Ленобласти Александру Дрозденко сертификат на применение в регионе телемедицинского решения "СберЗдоровье" по комплексному удаленному мониторингу состояния здоровья жителей. В частности, это позволит дистанционно мониторить состояние 11 000 пациентов с COVID-19.

Некоторые технологии Сбера уже тестируются в Ленобласти: в пилотном режиме робот принимает звонки в Тихвинской межрайонной больнице - в общем счете так было обработано 78 929 обращений по телефону. Также проводится удаленное наблюдение 2 283 пациентов с ковидом, 41 - с артериальной гипертензией, 29 - с сахарным диабетом, и телемедицинские консультации по записи - последних было орагнизовано 57.

Ранее Ленобласть и Сбер договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области