В Ленобласти выявлено 55 новых случаев коронавируса в 27 населенных пунктах

За все время эпидемии в 47-ом регионе обнаружено 3342 заболевших.

По состоянию на среду, 10 июня, в Ленинградской области выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Вырицы, Малого Верево, Коммунар, Лампово, Дружной Горки, Выры, Пустошки, Мин, Лукашей, Александровки, Сумино, Большой Вруды, Всеволожска, Романовки, пгт им Свердлова, Кирпичного Завода, Выборга, Советского, Отрадного, Красной Долины, Гатчины, Сиверского, Пудости, Котельского, Ивангорода, Киришей, Тосно.

Всего на территории 47-ого региона насчитывается 3342 зараженных. Поправились 2434 человека, умерли 23. Всегго за сутки скончались четверо.

Отметим, что Ленинградская область покинула прежнее место в топе-20 регионов по числу зараженных. Прирост заболевших за сутки по-прежнему максимально составляет 60 человек.

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Фото: Piter.TV