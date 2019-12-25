В Петербурге зафиксировали 313 новых случаев коронавируса

Из больниц города выписали 420 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 404 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 2 924 случая (34,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 313 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 55. За последние сутки умерли 216 человек, в том числе 49 человек в Петербурге и 4 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 10 386 человек, в том числе 420 человек в Петербурге и 113 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV