В Ленобласти выявлено 54 новых случая коронавируса

За все время эпидемии в регионе заразились 2982 человека.

По состоянию на среду, 3 июня, в Ленинградской области зафиксировано 54 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Среди новых заболевших - жители Волосово, Большой Вруды, Молосковиц, Гатчины, Тайцов, Сиверского, Вырицы, Пудомяг, Малого Верево, Коммунара, Малых Колпан, Елизаветино, Нового Света, Дружной Горки, Борисово, Кургино, Пудости, Кингисеппа, Кошкино, Киришей, Сланцев, Тосно, деревни Ляды и посёлка Тельмана.

Всего на территории региона насчитыается 2982 заболевших. Уже поправились 1751 человек, 15 скончались.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 380 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV