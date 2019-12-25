В Ленобласти выявлены 54 новых случая коронавируса

Всего в 47-м регионе насчитывается 2323 заболевших.

По состоянию на пятницу, 22 мая, в Ленинградской области обнаружено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Новые случаи выявлены в Бокситогорске, Курковицах, Ястребино, Терпилицах, Мурино, Кудрово, Романовке, Выбоге, Первомайском, Ольшаниках, Светогорске, Каменногорске, Гатчине, Тайцах, Вырице, Коммунар, Больших Колпанах, Сяськелево, Сусанино, Пустошке, Кингисеппе, Сале, Гурлево, Кировске, Отрадном, Синявино, Мге, Сланцах, Тихвине, Никольском и Федоровском.

В общей сложности в регионе зафиксировано 2323 заражения за все время пандемии. Выздоровело 898 человек, 8 умерли.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 389 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV