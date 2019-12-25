В Ленобласти выявлено 53 новых случая коронавируса

За весь период эпидемии в регионе заболело 2928 граждан.

По состоянию на вторник, 2 июня, в Ленинградской области зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Среди заболевших оказались жители Пикалево, Волхова, Сясьстроя, Токсово, Выборга, Глебычево, Гатчины, Тайцев, Никольского, Пудомяг, Малого Верево, Коммунар, Шпаньково, Больших Колпанов, Лампово, Нового Семрино, Вяхтелево, Мыза-Ивановки, Тойворово, Киришей, Кусино, СНТ "Союз Чернобыль", Лодейного Поля, Приозерска, Снегиревки, Кузнечного, Тихвина.

В общей сложности болезнь была диагностирована у 2928 жителей региона. Из них поправились 1674 пациента, 15 умерли.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 376 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV