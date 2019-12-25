Ещё 260 пациентов выписали из больниц.

За последние сутки в России зафиксировали 8 863 случая коронавируса в 84 регионах, в том числе 3715 случаев (41,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 376 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 53. За последние сутки умерли 182 человека, в том числе 10 человек в Петербурге и 4 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 11 108 человек, в том числе 260 человек в Петербурге и 84 человека в Ленобласти.

Фото: Piter.TV