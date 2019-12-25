В Ленобласти выявлено 52 новых случая коронавируса

Разрыв между количеством заболевших и выздоровевших впервые превысил 130 человек.

По состоянию на пятницу, 5 июня, в Ленинградской области выявлено 52 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего на территории региона насчитывается 3086 заболевших. За сутки выписали 182 пациентов: всего выздоровели 2011 человек. 17 зараженных скончались.

Отметим, что в первый раз за время эпидемии разница между количеством выздоровевших и заболевших составила 130 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 378 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV