В Ленобласти выявлено 50 новых случаев коронавируса

По состоянию на пятницу, 10 июля, в Ленинградской области зафиксировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Всего в 47-ом регионе насчитывается 4942 зараженных граждан. К количеству выписавшихся из областных больниц прибавилось еще 8 человек. Летальных случаев за сутки обнаружено не было.
Отметим, что количество заболевших остается одинаковым в течение 3-х последних дней.
Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 300 новых случаев заболевания коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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