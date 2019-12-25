В Ленобласти выявлено 50 новых случаев коронавируса

Количество заболевших не меняется третий день подряд.

По состоянию на пятницу, 10 июля, в Ленинградской области зафиксировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего в 47-ом регионе насчитывается 4942 зараженных граждан. К количеству выписавшихся из областных больниц прибавилось еще 8 человек. Летальных случаев за сутки обнаружено не было.

Отметим, что количество заболевших остается одинаковым в течение 3-х последних дней.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 300 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV