В Ленобласти выявлено 50 новых случаев коронавируса

В общей сложности в регионе насчитывается 3238 зараженных с начала эпидемии.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в Ленинградской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего на территории региона насчитывается 3238 заболевших. Поправились 2221 человек. 18 зараженных умерли.

Отметим, что Лениниградская область покинула прежнее место в топе-20 регионов по числу зараженных. Кроме того, прирост заболевших за сутки максимально составляет 60 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 326 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV