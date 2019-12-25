В Ленобласти выявлено 45 новых случаев коронавируса

В общей сложности в 47-ом регионе заболели 5269 жителей.

По состоянию на пятницу, 17 июля, в Ленинградской области обнаружено 45 случаев COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Таким образом, за время эпидемии в списке зараженных оказались 5269 жителей региона. За последние сутки поправились 23 человека, а в общей сложности болезнь победили 4329 граждан.

Количество смертей увеличилось до 46 – за последние сутки зафиксировано 4 новых летальных случая.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 244 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV