В Ленобласти выявлено 45 новых случаев коронавируса

По состоянию на пятницу, 17 июля, в Ленинградской области обнаружено 45 случаев COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Таким образом, за время эпидемии в списке зараженных оказались 5269 жителей региона. За последние сутки поправились 23 человека, а в общей сложности болезнь победили 4329 граждан.
Количество смертей увеличилось до 46 – за последние сутки зафиксировано 4 новых летальных случая.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 244 новых случаев коронавируса.
Фото: Piter.TV
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