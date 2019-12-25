В Ленобласти выявлено 44 новых случая коронавируса в 31 населенном пункте

В регионе насчитывается 1031 активный носитель болезни.

По состоянию на вторник, 21 июля, в Ленинградской области зафиксировано 44 случая заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, Кудрово, Сертолово, поселка имени Морозова, деревни Старая, Рахьи, Советского, Каменногорска, Коммунар, Больших Колпанов, Смольково, Кингисеппа, Малого Луцка, Киришей, Пчевжи, Посадникова острова, Крапивно, Шлиссельбурга, Отрадного, Приладожского, Синявино, Путилово, Новогорелово, Ропши, Ям-Тесово, ЛО ГБУ "Лужский ПНИ", Сланцев, Тихвина, Шугозера, Мошково, Каливца, Царицына озера.

Всего в 47-ом регионе насчитывается 5449 случаев заболевания. Число активных носителей – 1031. Из больниц выписан 4371 человек, летальных случаев - 46.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 189 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV