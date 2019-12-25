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В Ленобласти выявлено 245 новых случаев COVID-19 за сутки
Сегодня, 10:55
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В Ленобласти выявлено 245 новых случаев COVID-19 за сутки

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Лидерами по суточной заболеваемости коронавирусом остаются Тихвин, Всеволожск и Кириши.

Оперативный штаб по борьбе с распространением на территории Ленинградской области коронавирусной инфекции опубликовал официальную статистику по заболеваемости и смертности за минувшие сутки. Всего в области в прошедшее воскресенье заболели 245 человек. 

В различных населенных пунктах во всех районах региона зарегистрировали от одного до пяти заболевших, более всего случаев заражения зафиксировали в Тихвине - 19, Сланцах - 7, Киришах - 12, Кингисеппе - 9, Гатчине - 12, Выборге - 10, Мурино - 11, Всеволожске - 13, Кудрово - 8 и Пикалёво - 8. 

Ранее ученые предсказали ежегодное появление новых штаммов вируса при отсутствии массовой вакцинации. 

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть

Теги: covid-19 в ленобласти, заболеваемость и смертность, ковид статистика, коронавирус, пандемия, тихвин мурино всеволожск кириши, третья волна, штамм дельта
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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