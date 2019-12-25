В Ленобласти выявлено 234 новых случая заболевания COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал данные о заболеваемости и смертности на выходных.

В воскресенье, 8 августа, в Ленинградской области зарегистрировали 234 новых случая заболевания COVID-19, сообщает региональный Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Еще 15 человек за день скончались от последствий болезни.

Всего за время пандемии официально было отмечено лишь 58217 случаев болезни. В то же время на портале правительства Ленобласти указано, что вакцинацию прошли 451 065 жителей региона из более чем 1 900 000 человек.

За минувшие сутки в ковидную сводку попали все районы 47 региона - в большинстве из них в различных населённых пунктах зафиксровали от одного до пяти заболевших. Наибольшее количество новых случаев отмечено лишь в Никольском - 5, Тосно - 6, Тихвине - 12, Сланцах - 7, Луге - 7, Киришах - 8, Гатчине - 12, Выборге - 14, Мурино - 20, Всеволожске - 13.



Ранее Росстат сообщил, что коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек в России.

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