В Ленобласти выявлено 233 новых случая COVID-19

7 июля показатели заболеваемости и смертности от коронавируса приблизились к пиковым значениям прошлого года.

Роспотребнадзор опубликовал официальные данные о заболеваемости коронавирусом в Ленинградской области 7 июля: по информации ведомства, в регионе заразились коронавирусной инфекцией нового типа 233 человека. В 11 случаях болезнь привела к летальному исходу. Это максимально близкое к предыдущему пиковому показателю значение. Ненамного большее количество заболевших в сутки отмечалось лишь в разгар "второй волны" в декабре 2020 года.

Сразу 23 новых случая за прошедшие сутки зарегистрировали в Мурино, 10 в Гатчине, 12 в Тихвине. Полный список приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 В Ленобласти.

Единственным средством борьбы с болезнью власти называют ускоренную вакцинацию населения. Вводятся ограничения для непривитых граждан и ужесточаются санкции против компаний, чьи сотрудники не вакцинированы. О новых антиковидных ограничениях предупредили губернатор и вице-губернатор Ленобласти.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть