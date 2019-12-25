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В Ленобласти выявлено 233 новых случая COVID-19
Сегодня, 12:31
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В Ленобласти выявлено 233 новых случая COVID-19

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7 июля показатели заболеваемости и смертности от коронавируса приблизились к пиковым значениям прошлого года.

Роспотребнадзор опубликовал официальные данные о заболеваемости коронавирусом в Ленинградской области 7 июля: по информации ведомства, в регионе заразились коронавирусной инфекцией нового типа 233 человека. В 11 случаях болезнь привела к летальному исходу. Это максимально близкое к предыдущему пиковому показателю значение. Ненамного большее количество заболевших в сутки отмечалось лишь в разгар "второй волны" в декабре 2020 года. 

Сразу 23 новых случая за прошедшие сутки зарегистрировали в Мурино, 10 в Гатчине, 12 в Тихвине. Полный список приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 В Ленобласти. 

Единственным средством борьбы с болезнью власти называют ускоренную вакцинацию населения. Вводятся ограничения для непривитых граждан и ужесточаются санкции против компаний, чьи сотрудники не вакцинированы. О новых антиковидных ограничениях предупредили губернатор и вице-губернатор Ленобласти. 

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть

Теги: covid-19, ковид, коронавирус, оперативный штаб, пандемия, сводка роспотребнадзора, статистика заболеваемости и смертности
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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