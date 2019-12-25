В Ленобласти выявлен 91 новый случай коронавируса

Всего в регионе насчитывается 1354 зараженных новой инфекцией.

По состоянию на пятницу, 8 мая, в Ленинградской области обнаружен 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Диагноз подтвердился у жителей Пикалево Бокситогорского района, Сумино, Торсово, Большого Сабска, Беседы Волосовского района, Мурино, Всеволожске, Кудрово, Нового Девяткино, Щеглово, Сертолово, ПГТ имени Морозова, СНТ Щит в Борисовой Гриве, Аро, Хапо-Ое Всеволожского района, Выборга, Полян, Смирново Выборгского района, Гатчины, Кингисеппа, Киришей, Кировска, Шлиссельбурга, Отрадного, Приладожского, Старой Малуксы, Мги Кировского района, Новогорелово, Ропши, Старых Заводов, Куттузи, Виллози Ломоносовского района, Выскатки Сланцевского района и Тосно.

За все время эпидемии коронавирусом заболели 1354 жителя региона. Поправилось 366 человек, четверо умерли.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса.

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