В Ленобласти выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом

Общее число заболевших в регионе достигло 2133 человек.

По состоянию на вторник, 19 мая, в Ленинградской области зафиксирован 81 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Зараженные выявлены в Волосово, Кикерино, Курске, Гомонтово, Большой Вруде, Ущевицах, Выборге, Гатчине, Тайцах, Никольском, Сиверском, Вырице, Большом Рейзино, Новом Свете, Старосиверсом, Торфяном, Пудости, Кингисеппе, Кусино, Промзоне Горелово, Приозерске, Соловьевке, Никольском.

Всего в 47-ом регионе за период эпидемии 2133 жителя заразились COVID-19. Поправились 734 человека, 8 скончались.

Ранее мы рассказали о том, что четверть заразившихся COVID-19 в Петербурге - медработники.

Фото: Piter.TV