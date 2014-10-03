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В Ленобласти выявлен 241 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки
Сегодня, 9:59
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В Ленобласти выявлен 241 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки

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Наибольшее количество заболевших выявлено во Всеволожске.

29 июля официальные ведомства, фиксирующие распространение коронавируса в Ленинградской области, зарегистрировали 241 новый случай COVID-19. 9 человек скончались от последствий болезни. Общее количество заболевших с начала пандемии, таким образом, в Ленобласти составляет 55850 человек. Из них 46637 выздоровели. 

За прошедшие сутки заболевших регистрировали во всех районах Ленобласти: от одного до пяти случаев массово фиксируется в различных населенных пунктах. Более пяти случаев 29 июля, согласно официальным данным, отмечено в Тихвине - 14, Сланцах - 8, Луге - 10, Киришах - 7, Гатчине - 12, Выборге - 9, Буграх - 6, Мурино - 8, Новом Девяткино - 6, Всеволожске - 15. 

Ранее в Петербурге несколько привитых умерли от коронавируса. 

Фото: Pexels

Теги: covid-19, заболеваемость и смертность, ковид-статистика, коронавирус, оперативный штаб, официальные данные, пандемия, роспотребнадзор, третья волна
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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