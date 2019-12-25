В Ленобласти выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Вчера тест подтвердился у шестерых.

В четверг, 2 апреля, число заболевших COVID-19 в Ленобласти увеличилось на 11 человек. Информация об этом поступила из регионального управления Роспотребнадзора в региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Наличие заболевания подтвердилось у жителей Кудрово, Мурино, Нового Девяткино, Подпорожья и деревни Волнаволок в Подпорожском районе и посёлка Щеглово во Всеволожском районе.

Напомним, что вчера, 1 апреля, число заболевших коронавирусом в Ленобласти составляло 20 человек.

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