Число заболевших коронавирусом в Ленобласти достигло двадцати человек

В среду, 2 апреля, к середине дня выявлено 6 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, количество зараженных в регионе достигло двадцати человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Наличие инфекции в организме диагностировали у жителей Тихвина, Сосново, Приозерского, Ломоносовского районов и снт Михайловское. Кроме того, скоро будут известны результаты тестов, сделанных в Новом Девяткино и Гатчине.
Напомним, что один из ранее заболевших жителей Ленобласти уже выздоровел.
Мы уже рассказывали о том, что у двоих жителей Тихвина обнаружили коронавирус.
Фото: Pixabay
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