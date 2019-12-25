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Число заболевших коронавирусом в Ленобласти достигло двадцати человек
Сегодня, 14:31
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lizapoluda

Число заболевших коронавирусом в Ленобласти достигло двадцати человек

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За сегодняшний день зафиксировано 6 новых случаев.

В среду, 2 апреля, к середине дня выявлено 6 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, количество зараженных в регионе достигло двадцати человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Наличие инфекции в организме диагностировали у жителей Тихвина, Сосново, Приозерского, Ломоносовского районов и снт Михайловское. Кроме того, скоро будут известны результаты тестов, сделанных в Новом Девяткино и Гатчине.

Напомним, что один из ранее заболевших жителей Ленобласти уже выздоровел.

Мы уже рассказывали о том, что у двоих жителей Тихвина обнаружили коронавирус.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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Сегодня 15:13

Почему 2.04- это среда ? Фейк работает с опережением?

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Аноним
Сегодня 15:13

Сегодня 1 апреля. 

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