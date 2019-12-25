У двоих жителей Тихвина обнаружили коронавирус

Город закрыт на въезд и выезд.

Вечером вторника, 31 марта, администрация Тихвина получила информацию о первых двух случаях заражения COVID-19 в городе. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Оба жителя находились на самоизоляции после возвращения из Таиланда и Украины. Несмотря на отсутствие симптомов, тесты подтвердили наличие инфекции.

Глава Тихвинского района Александр Лазаревич распорядился ввести режим самоизоляции и выставить посты на подъезде к городу с 2 апреля. КПП появились на трёх выездах по Вологодской трассе, а также на въезде со стороны Киришей. На месте работают сотрудники ДПС.

Кроме того, на дорогах, граничащих с Тихвином, появятся знаки, предупреждающие о необходимости предъявления документов.

По словам Лазаревича, в скором времени посты оборудуют униками приема пищи, следуя таким образом примеру Волхова.

Ранее мы рассказывали о том, что у жителя Выборга не выявлен коронавирус.

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