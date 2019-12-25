У жителя Выборга не выявлен коронавирус

Радостную новость обьявил Александр Дрозденко.

Текст на коронавирус, который недавно сдал житель Выборга, показал отрицательный результат. Об этом сообщил губернатор Ленобласти в эфире "ЛенТВ24".

Хочу обрадовать выборжан, у них не будет введен жесткий режим. Мы у человека, который вернулся из-за границы с температурой, взяли анализы, изолировали. Коронаврус не подтвердился, несмотря на это, он до сих пор остается на карантине. – сказал Дрозденко

Кроме того, глава региона отметил что Выборг является одним из его самых любимых городов и ещё раз призвал жителей к соблюдению самоизоляции.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

Фото: http://vyborgmuseum.org