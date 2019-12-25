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У жителя Выборга не выявлен коронавирус
Сегодня, 10:57
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У жителя Выборга не выявлен коронавирус

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Радостную новость обьявил Александр Дрозденко.

Текст на коронавирус, который недавно сдал житель Выборга, показал отрицательный результат. Об этом сообщил губернатор Ленобласти в эфире "ЛенТВ24".

Хочу обрадовать выборжан, у них не будет введен жесткий режим. Мы у человека, который вернулся из-за границы с температурой, взяли анализы, изолировали. Коронаврус не подтвердился, несмотря на это, он до сих пор остается на карантине.

–  сказал Дрозденко 

Кроме того, глава региона отметил что Выборг является одним из его самых любимых городов и ещё раз призвал жителей к соблюдению самоизоляции.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

Фото: http://vyborgmuseum.org

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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