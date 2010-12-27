В Ленобласти выясняют обстоятельства драки на автобусной остановке

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В поселке Поляны Выборгского района на автобусной остановке произошел конфликт между местными подростками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 20 ноября. В полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что молодые люди подрались на остановке с применением холодного оружия. По предварительной информации, парни распивали алкогольные напитки.

После конфликта госпитализировали трёх человек, двое из которых, 17 и 25 лет, с ножевыми ранениями. Ещё один 16-летний парень отделался легкими травмами и был отпущен домой.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти женщина с друзьями до смерти избила своего супруга.

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