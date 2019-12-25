В Ленобласти выросли объемы ввода жилья

В январе этого года показатель ввода жилья больше в 3,5 раза, чем в том году того же месяца.

В январе нынешнего года в Ленобласти ввели 357 тысяч кв. метров жилой недвижимости. Это 16% от плана на 2021 год, по которому предполагается ввести более 2 млн кв. метров жилья. Сегодня задействовано 572 площадки под строительство. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В прошлом году застройщики сдали 103 тысячи кв. метров под жилые дома. При этом почти треть из них - частный сектор. А в этом году преобладает количество многоквартирных домов. Их около 200 тысяч кв. метров. Показатель ввода жилья в январе этого года выше в 3,5 раза, чем в первый месяц 2020 года.

Ранее в Piter.tv сообщали о самом низком ценнике за квартиру в Петербурге.

Фото: Piter.tv