Ценник самой дешевой квартиры в Петербурге остановился на 1,5 млн рублей

При этом квартирой является переделанная в студию комната.

Самая дешевая квартира в Петербурге стоит 1,55 млн рублей, однако жилищем является переделанная в студию комната. Как рассказал "Петербургский дневник", этот объект недвижимости площадью 15 метров располагается на Краснопутиловской улице.

Настоящая и самая дешевая квартира города стоит 1,7 млн рублей и располагается в поселке Хвойный Красного Села. Однушка составляет 25 квадратных метров.

Эксперты рекомендуют подумать перед покупкой студий, которые раньше были комнатами. Юридически комнато-студии – это доли, поэтому продаются исключительно за наличные деньги и не дают возможности покупателям воспользоваться льготной ипотекой или сертификатами. Банки относятся к подобным объектам настороженно, поскольку часто перепланируются в студии незаконно.

Ответственность за перепланировку несет новый владелец, а не тот, кто ее проводил. При обнаружении такой перепланировки владельца объекта могут обязать вернуть объект в то состояние, которое указано в поэтажном плане. эксперт

Дешевая недвижимость может оказаться "убитой" унаследованной вторичной квартирой, выставленной на продажу, или же жилплощадью в проблемных новостройках.

Ранее мы писали, что инвесторы вложились в строительство 26 социальных объектов в Петербурге.

Фото: Piter.TV