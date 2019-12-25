В Ленобласти выросли цены на говядину и колбасу

При этом подешевели курица и свинина.

По сравнению с показателями 2019 года, в Ленобласти подорожали колбаса, говядина и индейка. Об этом сообщил Росстат.

На данный момент говядина обойдется дороже 8,5% - до 509,5 рублей за кг. Колбаса подорожала на 2%, а индейка – почти на 5%.

При этом ленинградцев могут обрадовать новая стоимость других видов мяса. Например, курица теперь стоит 133,15 рубля, что на 1,5% ниже показателей 2019 года. Цена свинины опустилась на 1,7% и теперь составляет 354,99 рублей за кг.

Ранее Росстат рассказал о росте инфляции в России.

Фото: Piter.TV