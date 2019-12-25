Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,4%.

Росстат рассказал о росте инфляции в России. По информации ведомства она ускорилась до 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК.

В марте инфляция составляла 2,5%, в феврале — 2,3%.

Продукты, по данным Росстата, подорожали на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый вырос в цене вдвое, а чеснок — на 0,25. При этом огурцы и помидоры подешевели, в отличии от картофеля, морковки и свеклы.

Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,4%.

Ранее мы рассказывали, что самыми популярными товарами перед началом самоизоляции стали мука, макароны и мыло.