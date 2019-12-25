Самыми популярными товарами перед началом самоизоляции стали мука, макароны и мыло

Продажи именно этих позиций существенно выросли за первые три месяца текущего года.

Петростат подвел итоги ажиотажного спроса на товары первой необходимости, которые стали особенно популярны перед началом самоизоляции. По подсчетам аналитиков, опубликованных на сайте Петростата, в январе-марте текущего года массово скупали муку, макароны, мыло и крупы.

Лидером рейтинга стали гречка, рис и прочие крупы: их продажи выросли на 33,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Петербуржцы закупились крупами на 1,5 миллиарда рублей. Второе место заняло туалетное и хозяйственное мыло, спрос на которое вырос на 32,5%. Гигиеническим товаром запаслись на 423 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнули макароны, чьи продажи поднялись на 29,1%. Также готовящиеся к режиму самоизоляции горожане запаслись мукой и сахаром.

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