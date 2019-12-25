Самыми популярными товарами перед началом самоизоляции стали мука, макароны и мыло

Петростат подвел итоги ажиотажного спроса на товары первой необходимости, которые стали особенно популярны перед началом самоизоляции. По подсчетам аналитиков, опубликованных на сайте Петростата, в январе-марте текущего года массово скупали муку, макароны, мыло и крупы.
Лидером рейтинга стали гречка, рис и прочие крупы: их продажи выросли на 33,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Петербуржцы закупились крупами на 1,5 миллиарда рублей. Второе место заняло туалетное и хозяйственное мыло, спрос на которое вырос на 32,5%. Гигиеническим товаром запаслись на 423 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнули макароны, чьи продажи поднялись на 29,1%. Также готовящиеся к режиму самоизоляции горожане запаслись мукой и сахаром.
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Фото: pixabay
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