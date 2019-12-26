В Ленобласти на 23% выросла заболеваемость гриппом

Общая заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения.

Рост заболеваемости гриппом в Ленобласти увеличился на 23% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На шестой неделе прирост заболеваемости составил 23%. Специалисты не назвали точное количество заболевших, но отметили, что общая заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения.

Активнее всего болеют дети в возрасте от 3 до 14 лет. За прошлую неделю в больницы Ленобласти положили 75 человек, в том числе 56 детей.

За прошлую неделю ОРВИ заболели 58 тыс. петербуржцев.

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