В Ленобласти на 23% выросла заболеваемость гриппом

Рост заболеваемости гриппом в Ленобласти увеличился на 23% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
На шестой неделе прирост заболеваемости составил 23%. Специалисты не назвали точное количество заболевших, но отметили, что общая заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения.
Активнее всего болеют дети в возрасте от 3 до 14 лет. За прошлую неделю в больницы Ленобласти положили 75 человек, в том числе 56 детей.
За прошлую неделю ОРВИ заболели 58 тыс. петербуржцев.
Фото: pixabay
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