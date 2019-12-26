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В Ленобласти на 23% выросла заболеваемость гриппом
Сегодня, 10:07
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nastya960

В Ленобласти на 23% выросла заболеваемость гриппом

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Общая заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения.

Рост заболеваемости гриппом в Ленобласти увеличился на 23% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На шестой неделе прирост заболеваемости составил 23%. Специалисты не назвали точное количество заболевших, но отметили, что общая заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения.

Активнее всего болеют дети в возрасте от 3 до 14 лет. За прошлую неделю в больницы Ленобласти положили 75 человек, в том числе 56 детей.  

За прошлую неделю ОРВИ заболели 58 тыс. петербуржцев. 

Фото: pixabay 

Теги: грипп, заболеваемость
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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