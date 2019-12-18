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За прошлую неделю ОРВИ заболели 58 тыс. петербуржцев
Сегодня, 22:27
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nadezhda_sib

За прошлую неделю ОРВИ заболели 58 тыс. петербуржцев

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Чаще всего болеют школьники.

В период с 3 по 9 февраля в Петербурге ОРВИ заболели около 58 тыс. петербуржцев, среди них у 41 человека зарегистрировали грипп. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 10-го февраля.

Более половины (66,5%) заболевших составляют дети до 17 лет включительно. В ведомстве отметили, что заболеваемость детей школьного возраста незначительно превышает значения эпидемического порога. В целом ситуация с ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти подтвердили завышение цен на медицинские маски в петербургских аптеках. 

Фото: Piter.TV 

Теги: орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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