За прошлую неделю ОРВИ заболели 58 тыс. петербуржцев

Чаще всего болеют школьники.

В период с 3 по 9 февраля в Петербурге ОРВИ заболели около 58 тыс. петербуржцев, среди них у 41 человека зарегистрировали грипп. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 10-го февраля.

Более половины (66,5%) заболевших составляют дети до 17 лет включительно. В ведомстве отметили, что заболеваемость детей школьного возраста незначительно превышает значения эпидемического порога. В целом ситуация с ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти подтвердили завышение цен на медицинские маски в петербургских аптеках.

Фото: Piter.TV