В Ленобласти вырос спрос на IT-специалистов

Средняя зарплата инженера-программиста в Ленобласти составляет 65 тыс. рублей, системного администратора - 75,5 тыс. рублей, а программиста-разработчика - 97,5 тыс. рублей.

В Ленобласти зафиксировали рост спроса на специалистов IT-сферы. За последний год количество вакансий увеличилось в два раза, сообщают эксперты портала hh.ru.

В январе и феврале этого года наиболее востребованными профессиями в IT-сфере стали: инженер, системный администратор и программист-разработчик. Зарплата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 7%, 46% и 36% соответственно.

Отметим, что средняя зарплата инженера-программиста в Ленобласти составляет 65 тыс. рублей, системного администратора - 75,5 тыс. рублей, а программиста-разработчика - 97,5 тыс. рублей.

Кроме этого, предлагаемая заработная плата в Ленобласти также увеличилась в 1,5 раза по сравнению с началом 2021 года. На сегодняшний день она составляет почти 64 тыс. рублей, что равняется среднерыночной заработной платой.

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Фото: pexels

