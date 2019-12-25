В Ленобласти выпустили уникальные открытки с символом региона

Дизайн был разработан совместно с Почтой России и блогерами.

Администрация 47-ого региона совместно с Почтой России и блогерами презентовали новую открытку в честь дня рождения Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Изображение украсил современный символ региона Лось Лосилий, который держит праздничный торт. На заднем плане можно увидеть достопримечательности Всеволожского района.

Открытку может отправить любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму в период с 7 по 17 августа. Кроме того, можно поучаствовать в Instagram-конкурсе на лучшую фотографию с карточкой, добавив к публикации теги #ПочтаРоссии и #ЛосилийПоздравляет.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти обсудил проблемы Ломоносовского района с местными жителями.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области