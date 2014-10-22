В Ленобласти вынесли приговор помощнику машиниста за гибель пассажирки

Женщину зажало в дверях поезда. Состав протащил её вдоль платформы.

Решением Кировского городского суда 47-ого региона к условному сроку был приговорён помощник машиниста, который не убедился в безопасности пассажиров во время движения поезда в посёлке Новинка. В результате халатности сотрудника погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент случился 8 октября 2019 года на ж/д станции Горы. По вине помощника машиниста, который дал команду тронуться, пассажирка застряла в дверях, а поезд протащил её вдоль платформы. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Мужчине вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, котоое по неосторожности привело к смерти человека.

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерском районе "Ласточка" насмерть сбила пожилую женщину.

Фото: Piter.TV