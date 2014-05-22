Ленобласть выделила более 100 млн рублей на подготовку к зиме

Администрации районов уже могут подавать заявки на получение субсидий для проведения ремонтных и профилактических работ.

Власти Ленинградской области дополнительно профинансировали подготовку к зимнему сезону. Более 100 млн рублей будут распределены между муниципальными образованиями региона.

Администрации районов уже могут подавать заявки на получение субсидий для проведения ремонтных и профилактических работ, уточнили в областном комитете по ТЭК. Прием заявок продлится до 17 июля.

Всего в Ленинградской области на подготовку всех систем к зиме было выделено 600 млн рублей. Эти средства предназначены для капитального ремонта котельных и сетей, чтобы предотвратить коммунальные аварии после начала отопительного сезона.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть будет наращивать выпуск товарной аквакультуры.

Фото: Telegram / Комитет по ТЭК Ленинградской области