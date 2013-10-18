Ленобласть будет наращивать выпуск товарной аквакультуры

Суммарный объем производства рыбной продукции в регионе, исходя из мощностей действующих перерабатывающих предприятий, может составить 62-63 тыс. тонн.

Ленобласть прогнозирует улов рыбы в 2024 году на уровне 23-25 тыс. тонн, что соответствует показателям предыдущего года, сообщил заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Александр Варёнов.

Основной промысел ведется в Балтийском море, небольшой объем добывается во внутренних водоемах и в Ладожском озере, уточнил Варёнов на пресс-конференции в "Интерфаксе". По его прогнозам, в этом году планируется вырастить около 15 тыс. тонн рыбы.

Суммарный объем производства рыбной продукции в регионе, исходя из мощностей действующих перерабатывающих предприятий, может составить 62-63 тыс. тонн. В 2023 году общий объем добычи водных биоресурсов в Ленинградской области составил 22,8 тыс. тонн, что является третьим показателем в России. В регионе было выращено 13,8 тыс. тонн рыбы, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

Ранее мы сообщили о том, что на 11 автобусных маршрутах в Ленобласти нашли нарушения.

Фото: Pxhere